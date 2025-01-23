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Мпетши Перрикар, Монфис, Сонего снялись с турнира в Монпелье

В составе участников турнира ATP 250 в Монпелье произошли большие изменения.

Снялись Джованни Мпетши Перрикар, Гаэль Монфис, Педро Мартинес, Лоренцо Сонего, Роберто Карбаллес Баэна, Александр Мюллер, Хауме Муньяр и Александр Вукич. Также убрали два специальных места для игроков, которые не успели бы выступить в квалификации из-за успешного турнира на предыдущей неделе.

В сетку попали Юго Гастон, Ботик ван де Заншульп, Борна Чорич, Маттиа Беллуччи, Даниэль Альтмайер, Кристофер Юбенкс, Люка Пуй, Михаил Кукушкин, Йеспер де Йонг и Доминик Кепфер.

Соревнования начнутся 27 января.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @EntryLists
logoГаэль Монфис
logoРоберто Карбаллес Баэна
logoЛоренцо Сонего
logoБотик ван де Зандшульп
logoБорна Чорич
logoДоминик Кепфер
logoМихаил Кукушкин
logoЛюка Пуй
logoХауме Муньяр
logoДаниэль Альтмайер
logoДжованни Мпетши Перрикар
logoКристофер Юбенкс
logoАлександр Вукич
Йеспер де Йонг
logoАлександр Мюллер
logoПедро Мартинес Портеро
logoЮго Гастон
Маттиа Беллуччи
logoOpen Sud de France
logoATP
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