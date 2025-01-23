Мпетши Перрикар, Монфис, Сонего снялись с турнира в Монпелье
В составе участников турнира ATP 250 в Монпелье произошли большие изменения.
Снялись Джованни Мпетши Перрикар, Гаэль Монфис, Педро Мартинес, Лоренцо Сонего, Роберто Карбаллес Баэна, Александр Мюллер, Хауме Муньяр и Александр Вукич. Также убрали два специальных места для игроков, которые не успели бы выступить в квалификации из-за успешного турнира на предыдущей неделе.
В сетку попали Юго Гастон, Ботик ван де Заншульп, Борна Чорич, Маттиа Беллуччи, Даниэль Альтмайер, Кристофер Юбенкс, Люка Пуй, Михаил Кукушкин, Йеспер де Йонг и Доминик Кепфер.
Соревнования начнутся 27 января.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @EntryLists
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