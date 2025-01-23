Мпетши Перрикар, Монфис, Сонего снялись с турнира в Монпелье

В составе участников турнира ATP 250 в Монпелье произошли большие изменения.

Снялись Джованни Мпетши Перрикар, Гаэль Монфис , Педро Мартинес, Лоренцо Сонего , Роберто Карбаллес Баэна , Александр Мюллер, Хауме Муньяр и Александр Вукич. Также убрали два специальных места для игроков, которые не успели бы выступить в квалификации из-за успешного турнира на предыдущей неделе.

В сетку попали Юго Гастон, Ботик ван де Заншульп , Борна Чорич , Маттиа Беллуччи, Даниэль Альтмайер, Кристофер Юбенкс, Люка Пуй , Михаил Кукушкин , Йеспер де Йонг и Доминик Кепфер .

Соревнования начнутся 27 января.