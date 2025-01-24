Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг следующие три года будет проходить в Китае
Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг с этого сезона сменит место проведения.
В прошлом году финал состоялся в Малаге, а с 2025-го по 2027-й будет проходить в Шэньчжэне.
В этом году матчи плей-офф пройдут в ноябре. Точные даты определятся позднее.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: billiejeankingcup.com
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