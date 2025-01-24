Зверев о том, что проиграл два предыдущих финала на «Больших шлемах»: «Думаю, пора уже, чтобы удача мне улыбнулась»

Александр Зверев высказался о матче Янника Синнера и Бена Шелтона.

Они сыграют во втором полуфинале Australian Open.

«Бен будет подавать 240 км/ч, а Янник будет принимать так, будто мяч к нему несут бабочки. Наверное, будет как-то так.

Они оба отличные игроки. Любой, кто выходит в полуфинал «Большого шлема», точно этого заслуживает. Простых сеток не бывает. Я невероятно уважаю обоих.

Матч будет интересным».

Также он рассказал, чему его научили первые два финала на «Больших шлемах».

«Было бы здорово выиграть на один сет больше, чем в первых двух.

Финалы «Большого шлема» всегда сложные, в них встречаются лучшие игроки мира. Я дважды проигрывал в пятом сете. Один раз на решающем тай-брейке. У меня были тяжелые поражения.

Думаю, пора уже, чтобы удача мне улыбнулась».

И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open