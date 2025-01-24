Зверев о том, что проиграл два предыдущих финала на «Больших шлемах»: «Думаю, пора уже, чтобы удача мне улыбнулась»
Они сыграют во втором полуфинале Australian Open.
«Бен будет подавать 240 км/ч, а Янник будет принимать так, будто мяч к нему несут бабочки. Наверное, будет как-то так.
Они оба отличные игроки. Любой, кто выходит в полуфинал «Большого шлема», точно этого заслуживает. Простых сеток не бывает. Я невероятно уважаю обоих.
Матч будет интересным».
Также он рассказал, чему его научили первые два финала на «Больших шлемах».
«Было бы здорово выиграть на один сет больше, чем в первых двух.
Финалы «Большого шлема» всегда сложные, в них встречаются лучшие игроки мира. Я дважды проигрывал в пятом сете. Один раз на решающем тай-брейке. У меня были тяжелые поражения.
Думаю, пора уже, чтобы удача мне улыбнулась».
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
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