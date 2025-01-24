Зверев о работе над подачей: «За последние 4-5 лет мы снизили подброс, сделали движением более плавным, чтобы я бил по мячу в высшей точке»
Финалист Australian Open Александр Зверев рассказал, как работал над подачей.
«Самые большие изменения привнес мой брат. У него никогда не было мощной подачи, но он очень хорошо попадал в нужные точки, он хорошо варьировал подрезку, вращение и так далее.
А я подбрасывал мяч так высоко, что ждал его, уже замахнувшись – и терял импульс. Я уже не мог разогнать мяч. Так что за последние 4-5 лет мы снизили подброс, сделали движением более плавным, чтобы я бил по мячу в высшей точке, а не ждал, пока он упадет.
Так что скорость особенно второй подачи значительно выросла».
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: интервью Зверева на корте
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