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Соболенко третий год подряд вышла в финал Australian Open

Арина Соболенко подряд вышла в финал Australian Open.

В полуфинале она победила Паулу Бадосу (6:4, 6:2) и укрепила преимущество в личных встречах (6:2).

В первом сете белоруска ушла со счета 0:2 и с 0:40 на подаче испанки в третьем гейме.

Соболенко выиграла 11-й матч подряд в 2025-м (начала сезон титулом в Брисбене) и 20-й матч подряд в Мельбурне (победила на двух предыдущих Australian Open). Напомним, Соболенко – первая после Мартины Хингис с такой продолжительной победной серией на женском Australian Open. Швейцарка в период с 1997-го по 2000-й выиграла на турнире 27 матчей подряд.

Также Соболенко первой с 2017-го вышла в три финала Australian Open подряд. Предыдущей это сделала Серена Уильямс (в 2015-м и 2017-м взяла титулы, в 2016-м проиграла Анжелик Кербер).

Для Соболенко это будет пятый финал на турнирах «Большого шлема» (также US Open-2023, 2024).

В субботу она поборется с Игой Швентек или Мэдисон Киз.

Опубликовала: Любовь Энина
logoАрина Соболенко
logoAustralian Open
logoWTA
logoПаула Бадоса
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