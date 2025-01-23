Джокович отменил сегодняшнюю тренировку на Australian Open

Новак Джокович отменил тренировку на Australian Open.

Полуторачасовая тренировка была запланирована сегодня на 14:00 по местному времени, но утром серб ее отменил, сообщает Marca. Вчера он тоже не тренировался.

В четвертьфинале Джокович испытывал проблемы с бедром. После матча он сказал : «Я все еще в турнире, так что не хочу рассказывать про травму. Но лекарства сработали и помогли. Потом мне пришлось принять еще дозу – звучит ужасно, «принять дозу». Но правда пришлось».

Завтра он сыграет в полуфинале с Александром Зверевым.

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