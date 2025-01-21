Джокович о физических проблемах в матче с Алькарасом: «Я все еще в турнире, так что не хочу рассказывать про травму. Но лекарства сработали и помогли»
Он обыграл испанца 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. В интервью на корте он рассказал, как ему удалось победить.
«Двумя ногами и двумя руками. Ну, ноги было полторы, но…
Во-первых, хочу выразить огромное уважение Карлосу, его позиции и достижениям в пока что короткой карьере. Потрясающий парень, самый молодой №1 в истории нашего спорт, четыре «Больших шлема». Уверен, мы еще долго будем видеть его на корте – дольше меня.
Мне бы хотелось, чтобы это был финал. Не знаю, смотрит ли Саша Зверев. Его команда точно смотрит.
Это был один из самых эпических матчей, которые я проводил.
Я все еще в турнире, так что не хочу рассказывать про травму. Но лекарства сработали и помогли. Потом мне пришлось принять еще дозу – звучит ужасно, «принять дозу». Но правда пришлось.
Если бы я проиграл второй сет, то не знаю, стал бы продолжать. Но я чувствовал себя все лучше, провел два отличных гейма и забрал партию. Потом я заметил, что Карлос не очень уверенно играет с задней линии. И я начал играть лучше, двигаться лучше. Травма мне не мешала.
Теперь посмотрим, что будет, когда лекарства перестанут действовать. Завтра утром. Но сейчас я просто буду наслаждаться победой.
В 2023-м у меня была похожая травма с самого начала турнира – и мне пришлось играть агрессивнее. Иногда это помогает. Сегодня точно помогло в конце второго и третьем сетах».
Новак Джокович! Обыграл Алькараса и вышел в 50-й полуфинал «Большого шлема»
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