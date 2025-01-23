Чилич рассчитывает вернуться в тур на Кубке Дэвиса

Марин Чилич хочет вернуться в тур на февральском Кубке Дэвиса.

Он не играл с ноябрьского турнира в Белграде. Хорватия в квалификации встретится со Словакией.

«Всем привет, вы, наверное, заметили, что я не выступал в первом месяце 2025-го, поэтому я хотел бы поделиться новостями.

К счастью, колено в порядке, и я хотел бы воспользоваться возможностью и еще раз поблагодарить всех, кто помогал в процессе восстановления, особенно доктора Коула и его команду за невероятную заботу.

К сожалению, во время предсезонки снова возникло несколько небольших проблем, и, прежде чем вернуться к соревнованиям, я хочу быть уверен, что готов на 100%. Я делаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться в тур, и надеюсь присоединиться к команде Хорватии в Осиеке на Кубке Дэвиса!

Спасибо за постоянную поддержку и добрые пожелания», – написал Чилич.