Чилич, вероятно, пропустит Australian Open

Финалист Australian Open-2018 Марин Чилич в 2025-м, вероятно, пропустит турнир.

Хорват, занимающий 180-ю строчку рейтинга ATP, не заявился в квалификацию. Вместо этого он сыграет на «Челленджере» в Оэйраше на второй неделе января.

В основной сетке Australian Open еще есть одно место для wild card, но организаторы, скорее всего, пригласят кого-то из австралийцев.