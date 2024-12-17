Чилич, вероятно, пропустит Australian Open
Финалист Australian Open-2018 Марин Чилич в 2025-м, вероятно, пропустит турнир.
Хорват, занимающий 180-ю строчку рейтинга ATP, не заявился в квалификацию. Вместо этого он сыграет на «Челленджере» в Оэйраше на второй неделе января.
В основной сетке Australian Open еще есть одно место для wild card, но организаторы, скорее всего, пригласят кого-то из австралийцев.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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