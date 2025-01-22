Киченок о том, почему отказалась от рукопожатия с Младенович: «Не думаю, что нужно пожимать руку тому, кто угрожает»

Людмила Киченок объяснила, почему не пожала руку Кристине Младенович.

Они играли в третьем круге Australian Open – Младенович и Чжан Шуай победили Киченок и Хаоцзин Чжань со счетом 7:6(3), 6:2.

«Хочу прояснить ситуацию, потому что меня обвинили в неспортивном поведении. Но мне бы хотелось рассказать свою точку зрения.

Я получила прямую угрозу от соперницы во время матча после того, как случайно попала в нее мячом. На мои многочисленные извинения она ответила: «Ну теперь берегись».

Я не думаю, что уместно проявлять уважение в виде рукопожатия к тем, кто угрожает. И точка», – написала Киченок.