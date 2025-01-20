Людмила Киченок не пожала руку Младенович после парного матча на Australian Open
Людмила Киченок после парного матча отказалась пожать руку Кристине Младенович.
Младенович и Чжан Шуай победили Киченок и Хаоцзин Чжань 7:6(3), 6:2, в первом сете отыгравшись со счета 0:4.
У сетки Киченок не пожала руку Младенович руку.
После этого француженка высказалась о соперницах в интервью на корте, обвинив их в неспортивном поведении во время матча.
«Я не сразу вошла в игру. Если вы хотите знать мое мнение, то я считаю, что меня подстегнули соперницы, потому что они неспортивно вели себя на моей подаче. Я очень разозлилась. Я подумала: «Окей, раз матч начинается так...» Это меня подстегнуло.
Мы с партнершей были очень собраны, слаженно боролись, чтобы найти решение. [Их поведение] в тот момент меня спровоцировало и подстегнуло. И по ходу матча мы играли все лучше и лучше. Я довольна нашим уровнем».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Eurosport
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