Алькарас о качестве тенниса в матче с Джоковичем: «Мы заставляем друг друга выкладываться на максимум возможностей»

Карлос Алькарас высказался о качестве тенниса в матче с Новаком Джоковичем.

Он проиграл сербу в четвертьфинале Australian Open 6:4, 4:6, 3:6, 4:6.

– После матча Новак назвал его одним из лучших, которые когда-либо играл на Australian Open. Каково это – быть частью такого высокого по уровню четырехсетового матча?

– Каждый раз, когда мы играем друг с другом, это гарантировано. Мы заставляем друг друга выкладываться на максимум возможностей. Думаю, у нас были отличные розыгрыши. В третьем сете мы шли на равных, в четвертом тоже. Все было очень близко весь матч. Мне повезло, что у меня есть такой опыт, мне 21 год. При помощи таких матчей я лучше понимаю, как со всем справляться. Не буду скрывать, я уже многого добился в теннисе, но матчи против одного из лучших в истории помогают мне быть еще лучше в будущем. Я рад, что у меня есть такой опыт.

Да, здорово слышать такие слова от кого-то, кто играл исторические матчи, совершал исторические вещи. Так что я покидаю Австралию с высоко поднятой головой. Я очень рад слышать такие вещи от Новака.

Как Джокович в 37 лет обыграл Алькараса, который годится ему в сыновья?