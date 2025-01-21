Джокович не дал Алькарасу собрать карьерный Большой шлем в 2025-м
Новак Джокович выбил Карлоса Алькараса из борьбы за титул Australian Open.
Для карьерного Большого шлема испанцу не хватает титула в Австралии. Если испанец выиграет в Мельбурне в 2026-м, то побьет рекорд Рафаэля Надаля и станет самым молодым обладателем этого достижения в истории мужского тенниса.
Все «Шлемы» испанца:
US Open-2022;
«Уимблдон»-2023;
«Ролан Гаррос»-2024;
«Уимблдон»-2024.
Как Джокович в 37 лет обыграл Алькараса, который годится ему в сыновья?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем