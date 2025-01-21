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Джокович не дал Алькарасу собрать карьерный Большой шлем в 2025-м

Новак Джокович выбил Карлоса Алькараса из борьбы за титул Australian Open.

Для карьерного Большого шлема испанцу не хватает титула в Австралии. Если испанец выиграет в Мельбурне в 2026-м, то побьет рекорд Рафаэля Надаля и станет самым молодым обладателем этого достижения в истории мужского тенниса.

Все «Шлемы» испанца:

  • US Open-2022;

  • «Уимблдон»-2023;

  • «Ролан Гаррос»-2024;

  • «Уимблдон»-2024.

Как Джокович в 37 лет обыграл Алькараса, который годится ему в сыновья?

Опубликовал: Кирилл Куценко
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logoНовак Джокович
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