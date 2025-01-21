Джокович сравнялся с Коннорсом по проценту побед на Australian Open

Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в 1/4 Australian Open – 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Для 24-кратного чемпиона «Больших шлемов» это 99-я победа в Мельбурне (при 9 поражениях). По проценту побед на Australian Open он вышел на первое место, сравнявшись c Джимми Коннорсом. Теперь у обоих 91,7%, но у американца всего 12 проведенных матчей на австралийском «Большом шлеме».

Как Джокович в 37 лет обыграл Алькараса, который годится ему в сыновья?