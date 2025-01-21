Джокович – детям после позднего матча с Алькарасом: «Я вас люблю, но когда вы ляжете спать?»
Новак Джокович заметил детей на трибунах после победы над Карлосом Алькарасом.
Он обыграл испанца 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 и вышел в полуфинал Australian Open. Матч закончился в час ночи по местному времени.
«Я удивлен, что дети еще здесь. Я вас люблю, но когда вы ляжете спать?
Не хотят, чтобы я о них говорил», – сказал Джокович в интервью на корте.
Фото: x.com/AustralianOpen
Новак Джокович! Обыграл Алькараса и вышел в 50-й полуфинал «Большого шлема»
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @AustralianOpen
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем