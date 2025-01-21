Джокович – детям после позднего матча с Алькарасом: «Я вас люблю, но когда вы ляжете спать?»

Новак Джокович заметил детей на трибунах после победы над Карлосом Алькарасом.

Он обыграл испанца 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 и вышел в полуфинал Australian Open. Матч закончился в час ночи по местному времени.

«Я удивлен, что дети еще здесь. Я вас люблю, но когда вы ляжете спать?

Не хотят, чтобы я о них говорил», – сказал Джокович в интервью на корте.

Фото: x.com/AustralianOpen

Новак Джокович! Обыграл Алькараса и вышел в 50-й полуфинал «Большого шлема»