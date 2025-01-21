Джокович и Зверев сыграют в 1/2 финала Australian Open. У серба двукратное преимущество в личных встречах
Они встретятся 13-й раз.
Джокович ведет в личном противостоянии 8:4 – на «Больших шлемах» 3:0, на харде 7:3.
Все матчи:
2017, «Мастерс» в Риме, грунт, финал – Зверев, 6:4, 6:3;
2018, «Мастерс» в Шанхае, хард, полуфинал – Джокович, 6:2, 6:1;
2018, итоговый турнир ATP, хард (крытые корты), групповой этап – Джокович, 6:4, 6:1;
2018, итоговый турнир ATP, хард (крытые корты), финал – Зверев, 6:4, 6:3;
2019, «Ролан Гаррос», грунт, четвертьфинал – Джокович, 7:5, 6:2, 6:2;
2020, итоговый турнир ATP, хард (крытые корты), групповой этап – Джокович, 6:3, 7:6(4);
2021, ATP Cup, хард, групповой этап – Джокович, 6:7(3), 6:2, 7:5;
2021, Australian Open, хард, четвертьфинал – Джокович, 6:7(6), 6:2, 6:4, 7:6(6);
2021, Олимпиада в Токио, хард, полуфинал – Зверев, 1:6, 6:3, 6:1;
2021, US Open, хард, полуфинал – Джокович, 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2;
2021, итоговый турнир ATP, хард (крытые корты), полуфинал – Зверев, 7:6(4), 4:6, 6:3;
2023, «Мастерс» в Цинциннати, хард, полуфинал – Джокович, 7:6(5), 7:5;
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