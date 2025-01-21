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Зверев – игрок с наибольшим количеством полуфиналов мужских «Больших шлемов» в Открытой эре, у которого нет титула

Александр Зверев девятый раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Он обладатель антирекорда Открытой эры по количеству полуфиналов «Больших шлемов» без побед на этих турнирах.

На втором месте – Тони Роч. В Открытой эре он доходил до полуфинала восемь раз. Отметим, что до начала Открытой эры (до «Ролан Гаррос»-1968) у него было пять полуфиналов и один титул («Ролан Гаррос»-1966).

На третьем месте – Томаш Бердых с семью полуфиналами, на четвертом – Давид Феррер, Жо-Вильфред Тсонга, Тодд Мартин, Тим Хенмэн и Стефанос Циципас с шестью.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @LucaBeck
logoАлександр Зверев
logoТим Хенмэн
logoСтефанос Циципас
Тодд Мартин
logoТони Роч
logoЖо-Вильфред Тсонга
logoДавид Феррер
logoТомаш Бердых
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