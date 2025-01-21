Зверев вышел в девятый полуфинал турнира «Большого шлема» и догнал Медведева и Вавринку
Александр Зверев вышел в полуфинал Australian Open.
В четвертьфинале он победил Томми Пола – 7:6(1), 7:6(0), 2:6, 6:1.
Для немца это 30-й выигранный матч на Australian Open (при 10 поражениях).
Зверев вышел в третий полуфинал в Мельбурне и сравнялся по этому показателю с Даниилом Медведевым и Стэном Вавринкой. Они на третьем месте среди действующих игроков. На втором – Стефанос Циципас с четырьмя, на первом – Новак Джокович с 12 (сегодня может добавить еще один).
Также Зверев сравнялся с Медведевым и Вавринкой по количеству полуфиналов на турнирах «Большого шлема» в целом. У них по девять, они на втором месте среди действующих игроков. Лидер – Джокович с 50 (сегодня может добавить еще один).
Зверев теперь поборется с Новаком Джоковичем или Карлосом Алькарасом.
Опубликовала: Любовь Энина
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