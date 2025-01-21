Зверев о четвертьфинале Джоковича и Алькараса: «Просто скучнейший матч. Нет причин оставаться после того, как вы уже посмотрели матч Зверев – Пол»

Александр Зверев пошутил о матче Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.

– Ты, наверное, будешь смотреть второй матч. Ты сыграешь с победителем, и это будет Карлос или Новак. Поделись мнением об этом матче и о том, что, на твой взгляд, может произойти.

– Просто скучнейший матч. Нет причин оставаться здесь после того, как вы уже посмотрели матч Зверев – Пол . Правда, зачем... (Улыбается.)

Они одни из лучших игроков, которые когда-либо брали в руки ракетку. Новак сейчас величайший в истории. Карлос станет одним из них, когда завершит карьеру. Это битва поколений. Они уже играли в финалах турниров «Большого шлема». В прошлом году они играли в финале Олимпиады.

Большая честь видеть их матч здесь, в Австралии. Пожалуйста, ребята, получите удовольствие. Мне кажется, будет отличный матч, – сказал Зверев в интервью на корте.