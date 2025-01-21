В матче Зверева и Пола очко переигрывали из-за упавшего на корт перышка

Александр Зверев поспорил с судьей из-за упавшего на корт перышка.

Во втором сете четвертьфинала Australian Open между Зверевым и Томми Полом при счете 4:2 в пользу американца и 40:40 на его подаче на корт упало перышко – и Зверев чуть не попал в него мячом.

Судья из-за этого остановил розыгрыш и попросил его переиграл.

Зверев был недоволен и сказал судье: «Из-за перышка? Я его даже не видел! Из-за перышка?! Что вообще происходит?

Это перышко. На корте их миллион».