В матче Зверева и Пола очко переигрывали из-за упавшего на корт перышка
Александр Зверев поспорил с судьей из-за упавшего на корт перышка.
Во втором сете четвертьфинала Australian Open между Зверевым и Томми Полом при счете 4:2 в пользу американца и 40:40 на его подаче на корт упало перышко – и Зверев чуть не попал в него мячом.
Судья из-за этого остановил розыгрыш и попросил его переиграл.
Зверев был недоволен и сказал судье: «Из-за перышка? Я его даже не видел! Из-за перышка?! Что вообще происходит?
Это перышко. На корте их миллион».
Опубликовал: Павел Ниткин
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