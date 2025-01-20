Монфис об отказе в матче с Шелтоном: «Его игра меня измотала – я почувствовал, что больше не могу. Голова хотела, а ноги не слушались»

Гаэль Монфис рассказал о физических проблемах в матче с Беном Шелтоном.

Он не доиграл матч четвертого круга Australian Open и снялся при счете 6:7(3), 7:6(3), 6:7(2), 0:1.

– Перед отказом мы почувствовали, как спала ваша энергия в третьем сете...

– Когда получилось взять его подачу в третьем сете, я был мертв. На том брейк-пойнте было видно, что я уже на пределе. И я сказал себе честно: «Зачем ты пошел за этим мячом?» Я был вымотан. Чувствовал, что ноги не слушаются, но нужно было держать подачу. Говорил себе, что нужно полагаться на опыт, но у меня не вышло. И мы столько играли...

С самого начала я чувствовал усталость. Было очень душно. Я надеялся, что мы оба будем хорошо подавать, что розыгрышей будет мало. Мы хорошо подавали, но размены все же были. Так что все пошло не по плану. Чтобы сдержать его натиск, я начал больше работать ногами. Но его игра меня измотала. Я почувствовал, что больше не могу. Голова хотела, а ноги не слушались. Все-таки мне уже не 20. Физически это перебор.

– И вы поняли, что нужно сняться?

– В 100 метрах от меня был барьер, на котором было написано: «Ты не пройдешь». Даже принимать было слишком трудно. Сначала я думал, что это судороги, и я бы хотел, чтобы это были судороги, но это были не они. Но вибрации в бедре ощущались как уколы. Я пил рассол и думал: «Зачем ты это делаешь? У тебя же нет судорог». Тогда я понял, что это конец. И я рад, потому очень боялся сделать неверный шаг, пытаясь отыграться и выиграть один-два гейма.