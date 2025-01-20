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Шелтон о том, что прошел Монфиса в четвертом круге Australian Open: «Я надеюсь, что в 38 лет просто буду ходить без костылей»

Бен Шелтон высказался о Гаэле Монфисе после их матча 4-го круга Australian Open.

Француз снялся при счете 6:7(3), 7:6(3), 6:7(2), 0:1 из-за травмы лодыжки.

«Я с детства смотрел матчи Гаэля, у него есть самая крутая нарезка хайлайтов в истории – и сегодня вы видели, на что он способен.

Я надеюсь, что в 38 лет просто буду ходить без костылей. Я очень впечатлен тем, какой бой он сегодня дал мне и как он развлекал всех последние недели. Надеюсь, что в таком возрасте тоже смогу создавать такие воспоминания для себя и своей семьи. Это неслыханно в любом виде спорта.

Он очень многое делает невероятно хорошо – контратакует, заставляет тебя чувствовать себя некомфортно, выходит к сетке и сокращает розыгрыши. Еще сегодня он очень здорово подавал. В его теннисе много того, из-за чего играть с ним ужасно сложно. Не могу представить, каково с ним было бороться, когда ему было 21-22».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: интервью Шелтона на корте
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logoГаэль Монфис
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logoБен Шелтон
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