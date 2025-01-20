Наварро вышла в четвертьфинал на третьем «Большом шлеме» подряд
Эмма Наварро обыграла Дарью Касаткину в 1/8 финала Australian Open.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 7:5. Во втором сете россиянка отыграла три матчбола, а в третьем вела с брейком.
Американка все матчи Australian Open-2025 выиграла в трех сетах и третий раз в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Ранее она доходила до этой стадии на «Уимблдоне» и US Open в прошлом сезоне.
Для Наварро это пятая победа над соперницей из топ-10 (при девяти поражениях).
За выход в полуфинал она поборется с Игой Швентек (0:1 в личных встречах).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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