Киз о том, как принимала подачу Рыбакиной: «Старалась переправлять через сетку каждый мяч, до которого могла дотянуться – иногда даже получалось»
Мэдисон Киз прокомментировала выход в четвертьфинал Australian Open.
Она обыграла Елену Рыбакину – 6:3, 1:6, 6:3. После матча ее попросили прокомментировать то, что в первый четвертьфинал Australian Open она вышла 10 лет назад.
«Трудно поверить, что прошло уже 10 лет. Сегодня я горжусь собой. Очень рада, что спустя столько лет показываю отличный теннис».
Также Киз рассказала, как нейтрализовала подачу Рыбакиной.
«Мне нужно было сосредоточиться на том, чтобы просто принимать как можно больше мячей. Ее подача – серьезное оружие. И я просто хотела максимально усложнить ей жизнь и переправлять через сетку каждый мяч, до которого могла дотянуться – иногда даже получалось.
Но прием сегодня был важной частью игры».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: интервью Киз после матча
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