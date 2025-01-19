Микельсен о Меньшике, Фонсеке и Тьене: «С точки зрения ударов они талантливее меня, но в целом мы все очень сильны»

Алекс Микельсен высказался о прорыве молодых игроков на Australian Open.

«И у Меньшика, и у Фонсеки, и у Тьена просто чертовски сильные удары.

Так что мне кажется, что с точки зрения ударов они талантливее меня, но в целом мы все очень сильны.

Мне кажется, это то что нужно против топ-игроков, нужен сильный теннис. Теннис очень быстрый».