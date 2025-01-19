Микельсен о Меньшике, Фонсеке и Тьене: «С точки зрения ударов они талантливее меня, но в целом мы все очень сильны»
Алекс Микельсен высказался о прорыве молодых игроков на Australian Open.
«И у Меньшика, и у Фонсеки, и у Тьена просто чертовски сильные удары.
Так что мне кажется, что с точки зрения ударов они талантливее меня, но в целом мы все очень сильны.
Мне кажется, это то что нужно против топ-игроков, нужен сильный теннис. Теннис очень быстрый».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: thetennisgazette.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем