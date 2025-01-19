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Гауфф о бане тиктока в США: «Наверное, это вынудит меня читать больше книжек и стать более продуктивным человеком»

Коко Гауфф высказалась о запрете тиктока в США.

Американка написала об этом на камере после выхода в четвертьфинал Australian Open, а затем рассказала на пресс-конференции.

«Некоторые люди не знали, что значит мое послание после матча. Но в США в тикток теперь не войти. У меня не получилось.

Я думала, меня это не коснется, потому что я в Австралии. Но, видимо, это как-то связано с моим телефонным номером или что-то такое.

Надеюсь, он вернется. Это грустно. Я там сижу еще с тех пор, как он назывался musical.ly. Постоянно сидела там перед матчами.

Наверное, это вынудит меня читать больше книжек и стать более продуктивным человеком. Может быть, в этом есть какой-то позитив.

Но у меня ощущение, что он еще вернется».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Гауфф
logoAustralian Open
logoWTA
logoКоко Гауфф
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