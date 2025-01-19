Гауфф восьмой раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема»
Коко Гауфф стала четвертьфиналисткой Australian Open.
Она обыграла Белинду Бенчич – 5:7, 6:2, 6:1.
Гауфф одержала девятую подряд победу, а первый сет сегодняшнего матча стал первым, который она проиграла в этом сезоне.
Американка восьмой раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». В Мельбурне она сделала это второй год подряд.
Дальше Гауфф встретится с Паулой Бадосой.
Опубликовал: Павел Ниткин
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