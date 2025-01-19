Гауфф восьмой раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема»

Коко Гауфф стала четвертьфиналисткой Australian Open.

Она обыграла Белинду Бенчич – 5:7, 6:2, 6:1.

Гауфф одержала девятую подряд победу, а первый сет сегодняшнего матча стал первым, который она проиграла в этом сезоне.

Американка восьмой раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». В Мельбурне она сделала это второй год подряд.

Дальше Гауфф встретится с Паулой Бадосой.