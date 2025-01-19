Гауфф о предложении Джоковича модернизировать теннис: «Можно нанять уличных артистов, чтобы они выступали по 90 секунд»

Коко Гауфф отреагировала на предложение Новака Джоковича по модернизации тенниса.

Ранее 24-кратный чемпион «Большого шлема» предложил между сетами выпускать танцоров на корт . «У нас переход длится всего минуту (смеется). Если бы у нас был настоящий перерыв, как в американском футболе или баскетболе, то это было бы отличное предложение.

Проблема в том, что у нас всего минута. И я считаю, что у нас перерывы должны быть длиннее – пока ты дойдешь до скамейки, остается 45 секунд. Но это другой вопрос.

15-минутный перерыв, как в НФЛ, был бы слишком длинным. Но я открыта к разным предложениям. Можно нанять уличных артистов, чтобы они выступали по 90 секунд. Не знаю.

Это интересная мысль. Я не ожидала, что Новак такое предложит».