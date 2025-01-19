Джокович и Алькарас сыграют в 1/4 финала Australian Open: Джокович ведет в личке и на харде, Алькарас – на «Больших шлемах»

Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграют в 1/4 финала Australian Open.

Они встретятся восьмой раз.

Джокович ведет в личном противостоянии 4:3, но на «Больших шлемах» чаще выигрывал Алькарас – 2:1. При этом обе встречи на харде выиграл серб.

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