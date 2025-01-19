Джокович и Алькарас сыграют в 1/4 финала Australian Open: Джокович ведет в личке и на харде, Алькарас – на «Больших шлемах»
Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграют в 1/4 финала Australian Open.
Они встретятся восьмой раз.
Джокович ведет в личном противостоянии 4:3, но на «Больших шлемах» чаще выигрывал Алькарас – 2:1. При этом обе встречи на харде выиграл серб.
Все матчи:
2022, «Мастерс» в Мадриде, грунт, полуфинал – Алькарас, 6:7(5), 7:5, 7:6(5);
2023, «Ролан Гаррос», грунт, полуфинал – Джокович, 6:3, 5:7, 6:1, 6:1;
2023, «Уимблдон», трава, финал – Алькарас, 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4;
2023, «Мастерс» в Цинциннати, хард, финал – Джокович, 5:7, 7:6(7), 7:6(4);
2023, итоговый турнир ATP, хард (крытые корты), полуфинал – Джокович, 6:3, 6:2;
2024, «Уимблдон», трава, финал – Алькарас, 6:2, 6:2, 7:6(4);
2024, Олимпиада в Париже, грунт, финал – Джокович, 7:6(3) 7:6(2).
Опубликовано: Алёна Майорова
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