Павлюченкова о предстоящем матче с Соболенко: «Я тоже сильно бью по мячу»
Анастасия Павлюченкова рассказала, чего ждет от встречи с Ариной Соболенко.
Они сыграют в четвертьфинале Australian Open.
«Она очень мощная и высокая, у нее такая подача... Она отлично и сильно бьет по мячу. Немногие девушки так могут.
Но я тоже сильно бью (смеется). Так что посмотрим. Сконцентрируюсь на следующем матче, но, конечно, она первая ракетка мира, тут нечего сказать».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: интервью Павлюченковой на корте
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