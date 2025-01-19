Павлюченкова о предстоящем матче с Соболенко: «Я тоже сильно бью по мячу»

Анастасия Павлюченкова рассказала, чего ждет от встречи с Ариной Соболенко.

Они сыграют в четвертьфинале Australian Open.

«Она очень мощная и высокая, у нее такая подача... Она отлично и сильно бьет по мячу. Немногие девушки так могут.

Но я тоже сильно бью (смеется). Так что посмотрим. Сконцентрируюсь на следующем матче, но, конечно, она первая ракетка мира, тут нечего сказать».