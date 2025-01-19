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Павлюченкова впервые с 2019-го вышла в четвертьфинал Australian Open и сыграет с Соболенко

Анастасия Павлюченкова пробилась в 1/4 финала Australian Open.

В четвертом круге она обыграла Донну Векич – 7:6(0), 6:0. После первой партии хорватка взяла медицинский перерыв из-за травмы колена.

Павлюченкова четвертый раз вышла в четвертьфинал Australian Open. Последний раз она так далеко проходила в 2019-м.

Она девятый раз попала в восьмерку лучших на турнирах «Большого шлема».

Дальше Павлюченкова встретится с Ариной Соболенко. В личных встречах россиянка ведет 2:1, но последний матч был в 2021-м.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoAustralian Open
logoАрина Соболенко
logoДонна Векич
logoWTA
logoАнастасия Павлюченкова
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