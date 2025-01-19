Пол вышел в 1/4 финала «Большого шлема» третий раз в карьере

Томми Пол отдал Алехандро Давидовичу Фокина только три гейма на Australian Open.

Встреча четвертого круга завершилась со счетом 6:1, 6:1, 6:1. Теперь американец ведет в личном противостоянии 4:0.

Пол третий раз в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема» и второй – на Australian Open.

За выход в полуфинал он поборется с победителем встречи между Александром Зверевым и Юго Эмбером.