Пол вышел в 1/4 финала «Большого шлема» третий раз в карьере
Томми Пол отдал Алехандро Давидовичу Фокина только три гейма на Australian Open.
Встреча четвертого круга завершилась со счетом 6:1, 6:1, 6:1. Теперь американец ведет в личном противостоянии 4:0.
Пол третий раз в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема» и второй – на Australian Open.
За выход в полуфинал он поборется с победителем встречи между Александром Зверевым и Юго Эмбером.
Опубликовано: Алёна Майорова
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