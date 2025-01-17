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Пол рассказал, кто выиграл бы забег на 100 метров между ним, Алькарасом, Де Минауром и Монфисом

Томми Пол рассказал, кто в туре быстрее всех бегает 100 метров.

Об этом его спросили после третьего круга Australian Open, где он обыграл Роберто Карбаллеса Баэну – 7:6(0), 6:2, 6:0.

– Если устроить забег на 100 метров между тобой, Алькарасом, Де Минауром и Монфисом, кто бы выиграл?

– Демон взял бы бронзу.

(Зрители недовольно шумят).

Это лучше, чем поставить его на четвертое место. На четвертое я поставлю себя. Карлос – серебро. Гаэль – золото.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoКарлос Алькарас
logoАлекс де Минаур
logoAustralian Open
logoТомми Пол
logoГаэль Монфис
logoATP
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