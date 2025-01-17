Пол рассказал, кто выиграл бы забег на 100 метров между ним, Алькарасом, Де Минауром и Монфисом
Томми Пол рассказал, кто в туре быстрее всех бегает 100 метров.
Об этом его спросили после третьего круга Australian Open, где он обыграл Роберто Карбаллеса Баэну – 7:6(0), 6:2, 6:0.
– Если устроить забег на 100 метров между тобой, Алькарасом, Де Минауром и Монфисом, кто бы выиграл?
– Демон взял бы бронзу.
(Зрители недовольно шумят).
Это лучше, чем поставить его на четвертое место. На четвертое я поставлю себя. Карлос – серебро. Гаэль – золото.
Опубликовал: Павел Ниткин
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