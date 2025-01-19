Медведев посетил цирковой фестиваль в Монако
Даниил Медведев появился на 47-м международном цирковом фестивале в Монако.
Напомним, россиянин уступил во втором круге Australian Open, а также получил штраф в 76 тысяч долларов. Он потерял очки за прошлогодний финал.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.reddit.com
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