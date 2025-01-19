Бадоса о победе в 1/8 Australian Open: «Я себя практически не узнавала – я была так спокойна»
Паула Бадоса удивилась своему спокойствию в 1/8 финала Australian Open.
Она обыграла Ольгу Данилович – 6:1, 7:6(2). Во втором сете испанка отыгралась с 2:5.
«Я себя практически не узнавала – я была так спокойна. Даже тренер удивлялся и говорил, что хочет меня больше слышать. Но я сказала: «Давай так продолжим».
Иногда меня захлестывают эмоции, начинаются качели. А сегодня я приняла то, что у соперницы будут хорошие отрезки – но все может измениться. Так что от меня требовалась стабильность.
Психологически и эмоционально я была очень сдержана. После видео с прошлого матча я решила, что нужно хорошо себя вести (смеется)», – сказала Бадоса в интервью на корте.
Опубликовал: Павел Ниткин
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