Бадоса о победе в 1/8 Australian Open: «Я себя практически не узнавала – я была так спокойна»

Паула Бадоса удивилась своему спокойствию в 1/8 финала Australian Open.

Она обыграла Ольгу Данилович – 6:1, 7:6(2). Во втором сете испанка отыгралась с 2:5.

«Я себя практически не узнавала – я была так спокойна. Даже тренер удивлялся и говорил, что хочет меня больше слышать. Но я сказала: «Давай так продолжим».

Иногда меня захлестывают эмоции, начинаются качели. А сегодня я приняла то, что у соперницы будут хорошие отрезки – но все может измениться. Так что от меня требовалась стабильность.

Психологически и эмоционально я была очень сдержана. После видео с прошлого матча я решила, что нужно хорошо себя вести (смеется)», – сказала Бадоса в интервью на корте.