Бадоса впервые вышла в четвертьфинал Australian Open
Паула Бадоса выиграла в 1/8 финала Australian Open.
Она победила Ольгу Данилович – 6:1, 7:6(2). Во втором сете 12-я ракетка мира уступала 2:5.
Бадоса впервые вышла в четвертьфинал Australian Open и третий раз – «Большого шлема» вообще. Ранее она делала это на «Ролан Гаррос»-2021 и US Open-2024.
Дальше она встретится с Коко Гауфф.
Опубликовал: Павел Ниткин
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