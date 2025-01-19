Паула Бадоса выиграла в 1/8 финала Australian Open.

Она победила Ольгу Данилович – 6:1, 7:6(2). Во втором сете 12-я ракетка мира уступала 2:5.

Бадоса впервые вышла в четвертьфинал Australian Open и третий раз – «Большого шлема» вообще. Ранее она делала это на «Ролан Гаррос»-2021 и US Open-2024.

Дальше она встретится с Коко Гауфф.