Соболенко рассказала, когда задумывалась о завершении карьеры

Арина Соболенко думала о завершении карьеры из-за проблем с подачей.

Она рассказала, что в 2022-м долго не могла разобраться с проблемой двойных ошибок – и это заставило ее потерять веру в себя.

«Был момент, когда я думала: «Слушайте, хватит. Пора заняться чем-то другим». Но это момент, когда нужно заставить себя попробовать еще раз. Это момент, когда все можно исправить».