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Соболенко после разгрома Мирры Андреевой: «С Миррой всегда сложно. Она такая молодая, но уже очень зрелая и показывает отличный теннис»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Миррой Андреевой на Australian Open.

Она отдала россиянке три гейма – 6:1, 6:2.

«С Миррой всегда сложно. Она такая молодая, но уже очень зрелая и показывает отличный теннис. С ней всегда борьба, и я очень рада, что прошла этот сложный матч в двух сетах.

В предыдущих матчах на турнире были очень сложные условия – мяч был тяжелым, нужно было в него вкладываться. И я слишком сильно махала ракеткой. А сегодня я просто держала его в корте – но он летел как ракета. Я очень довольна показанным сегодня уровнем. Надеюсь, условия мне помогают – и будут помогать до конца турнира».

Также Соболенко прокомментировала то, что на трибунах было много ее персональных болельщиков.

«Всю жизнь я хотела вдохновлять новое поколения, хотела быть примером трудолюбивого человека, бойца. Хотела помогать людям в тяжелые моменты.

Надеюсь, они смотрят на меня и видят хороший пример в том, как я боролась, чтобы преодолеть определенные препятствия».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: интервью Соболенко на корте
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logoAustralian Open
logoАрина Соболенко
logoМирра Андреева
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