Мирра Андреева о матче с Соболенко: «Я уже устала с ней играть»

Мирра Андреева прокомментировала предстоящий матч с Ариной Соболенко.

Завтра они встретятся в четвертом круге Australian Open.

«Я уже устала с ней играть. По-моему, я с ней играла уже 4 или 5 раз. Очень много. Что еще сказать? Давайте еще раз.

Наверное, будет интересный матч. Я сделаю все возможное и выложусь на полную. Думаю, будет интересно. Посмотрим, что произойдет».

Соболенко ведет в личных встречах 3:1. Андреева обыграла ее в прошлом году в четвертьфинале «Ролан Гаррос».