Касаткина о том, что не может использовать хайлайты матчей во влоге: «Это я бегала и потела. А теперь не могу использовать видео»
Дарья Касаткина рассказала о работе над влогами.
Ее спросили, как она относится к тому, что не может использовать в видео фрагменты трансляций своих матчей.
«Я с этим не согласна. Мы же не стримим матчи – это то, что случилось две недели назад. И это же я. Я играю матч. Это я бегала и потела. А теперь не могу использовать видео, чтобы показать хорошую картинку.
Но некоторые турниры не против. WTA разрешает. «Уимблдон» очень строго относится.
Мне кажется, чтобы сделать теннис популярнее, привлечь зрителей, хайлайтами надо делиться.
И повторюсь, мы не показываем матч в прямом эфире – понятно, что тут дело в телеправах. Мы хотим показывать то, что было две недели назад. Не вижу тут повода для споров».
Интервью Касаткиной – про популярный влог. Оказалось, Даша – ютуб-червь
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: пресс-конференция Касаткиной
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