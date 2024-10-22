Как Касаткина снимает влог – главное шоу о жизни в теннисе. Она рассказала Спортсу’‘

Собирают сотни тысяч просмотров с Натальей Забияко.

Дарья Касаткина выиграла второй титул в сезоне – в драматичном финале с близкой подругой Миррой Андреевой. Она вышла обнять и поддержать, когда 17-летняя Мирра из-за слез не могла толком начать речь на церемонии награждения. В микрофон было слышно, как Даша говорит : «Это же легче, чем во влоге. Давай, камон».

Больше закулисных деталей турнира в Нинбо мы скоро как раз наверняка увидим на ютубе у Касаткиной и Натальи Забияко . Проект за последние пару сезонов стал главным инсайд-шоу в теннисе, Дарью благодаря медийной активности теперь опознают как селебрити – и все это она сочетает с относительно стабильными результатами. Например, уже как влогер Касаткина провела весну-2023 в топ-8 рейтинга, а благодаря свежему титулу вернулась в топ-10.

«Ты очень хороший игрок и друг. Спасибо, что постоянно участвуешь в нашем влоге», – сказала Касаткина на награждении Мирре. Они и правда общаются на камеру очень часто: Андреева на пяти обложках из последних 13 выпусков What the Vlog.

Ролики сейчас набирают от 50 до 100 тысяч просмотров, пара видео пробила 200 тысяч, рекорд – у полуторачасовой документалки с US Open-2023, почти 250к.

Спортс’’ расспросил Касаткину о том, как они с Натальей Забияко делают влог.

– Вам сейчас что удобнее и привычнее: брать интервью или давать интервью?

– Думаю, все еще привычнее журналистам давать интервью, а у игроков – брать. Но вообще я не считаю, что беру у игроков интервью, мы просто общаемся при включенной камере.

– Тогда иначе: отвечать на вопросы или задавать вопросы?

– Проще отвечать, потому что если собираешься задавать, вопросы нужно придумывать – а иногда не придумывается.

– Вы в этом заметно прокачались за последнее время. Просто опыт влогера или на кого-то ориентируетесь, у кого-то учитесь?

– Все как-то само. Иногда бывает, что уснуть не могу, вопросы в голову приходят – я их в телефон записываю, заметочку с ними веду. Обычно не готовлюсь к разговорам так уж строго: это первый вопрос, это второй. Но когда появляется идея, фиксирую.

Учусь на своих ошибках, пересматриваю старые разговоры с игроками иногда – понимаю, что тут можно было так тему докрутить, тут помолчать и послушать человека. Все-таки когда задаешь вопрос, надо слушать. А я сама люблю что-нибудь сказать, влезть. На таких ошибках учусь.

– Мы с коллегами замечаем, что вы как раз научились регулярно дожимать героев: дополнительные вопросы, уточнения. Когда не просто поболтали, а что-то содержательное добыли.

– Кстати, стала намного лучше понимать журналистов в том смысле, что не из каждого еще что-то выжать можно. Бывает, что человек не очень расположен: в жизни одно, а на камеру другое. Я, конечно, стараюсь отключить собеседника от того, что это съемка, но это только с друзьями легко и классно получается – с Настей Павлюченковой, с Дашкой Гавриловой, с Миррой Андреевой. С ними разговор сам идет, всем комфортно.

Я стала сама чувствовать, за что зацепиться и когда – но это непросто, надо еще человека понимать. С кем-то можно понастойчивее, глубже копнуть. А с кем-то нужно остановиться и не давить.

– Что похожее из лайфстайла смотрите, чтобы вдохновляться и ориентироваться?

– Если честно, у нас вот лайфстал-влог, а я сама – не любитель такое смотреть. Полноценные интервью, старые русские сериалы – это прям мое. Пересмотреть еще раз то, что и так смотрел 15 раз – обожаю.

– Так-так, нужен пример.

– О, чувствую, это людям понравится. В кавычках – «понравится». «ИП Пирогова», «Ольга», «Кухня» – такие вот сериалы. Которые фоном включаешь – и хорошо. 15 минут посмотрел, 15 не посмотрел, и все равно суть знаешь. Мне так комфортно, мне этого не хватает, у меня это ассоциируется с домом, когда я была маленькая. Дома постоянно на фоне играл какой-нибудь сериал, мама или папа смотрели. У меня видимо такой якорь остался: должен быть телевизор и сериал, который создает уют.

– За просмотрами влога внимательно следите? Есть те, кто как запустит канал – из творческой студии ютуба потом не вылазит.

– Это я как раз. Наташа – нет, она даже не знает, что там происходит. А я червь этой творческой студии: и с телефона, и с компьютера там все изучаю. Знаю все детали: какие видео сколько набирают, какая аудитория смотрит, какие хэштеги работают. Так что да – я прям червь.

Комментарии тоже – слава богу, мы пришли к тому, что там адекватно. Раньше возникали вопросики к людям, а теперь сложилось комьюнити.

– Чтобы его воспитать, побанить прилично людей пришлось?

– Побанить чуть-чуть пришлось, но мы банили не критику, а неадекватных людей, которые писали грязь. Не про влог, а чтобы просто обосрать. Таких сразу банили, и видимо те, кому просто нужно было полить говна, полили и ушли, а остались те, кому интересно смотреть влоги.

– Как у вас распределены обязанности, если это вообще можно назвать обязанностями? Например, видео после турниров все быстрее выходят.

– Вот это уже не я (смеется). Мои обязанности – покривляться на камеру, поспрашивать игроков, все-таки я со всеми давно знакома. Все твоческое. А вот вся черная работа – сидеть до ночи монтировать, выравнивать звук, накладывать музыку и нигде авторские права не нарушить – на Наташе. Ей бывает тяжело, а для меня это хобби.

А, еще я обложки сама рисую. Мне уже много раз предлагали отдать это на аутсорс, но я всегда отвечаю: нет, это мое творчество. Даже если обложки будут не очень, это – мое, никому не отдам, мне нравится.

Иногда есть вдохновение, тогда легко и классно получается. Например, обложка влога из Индиан-Уэллса мне очень нравится.

– Что для вас это хобби – понятно, логично. Но просмотры регулярно такие, что наверняка летят предложения о рекламе, варианты интеграций – есть планы на влоге зарабатывать?

– Да, когда пошли цифры побольше, предложения появились. Этим занимается мой агент, но мы точно не хотим брать всю рекламу подряд, это должно гармонично сочетаться с нашей темой, с нами. Конечно, получать такие предложения приятно, но это 100 процентов не основная цель, ударяться в монетизацию мы не будем.

– Благодаря влогу вы прокачали медийность и скиллы в интервью – это факт. Видите себя через сколько-то лет коллегами Барбары Шетт, Лоры Робсон, Тима Хенмэна и других заметных теннисистов, которые теперь работают на «Евроспорте» и в других медиа?

– Мне это очень нравится, если честно. Чувствую, что это могло бы быть моей темой. Мне комфортно перед камерой, мне нравится разговаривать, поддерживать с людьми беседу про теннис – про то, в чем я разбираюсь. Я об этом подумывала, да. Это было бы прикольно – или на телевидении, или вообще наш влог перерастет во что-то большее.

Мирра рыдала после финала в Нинбо – где проиграла Касаткиной

Фото: youtube.com/What_The_Vlog ; East News /AFP