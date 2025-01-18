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Алекс Микельсен: «Тьен всегда был лучше всех. В 10 лет он играл с 14-летними, с 16-летними – и справлялся»

Алекс Микельсен высказался об успехе своего друга Лернера Тьена.

Оба сегодня вышли во вторую неделю Australian Open.

«Мы вместе проводили почти каждый день во время предсезонки. Приятно видеть, что упорная работа приносит результаты.

Я допоздна сидел и смотрел его матч с Медведевым. Он играет невероятно. Может быть, это на 1% моя заслуга – потому что я с ним каждый день тренировался. Мы очень хорошие друзья. Он точно мой лучший друг в туре.

Мы познакомились, когда нам было лет по 9-10. Играли на одних и тех же турнирах в Калифорнии. Он всегда был лучше всех. В 10 лет он играл с 14-летними, с 16-летними – и справлялся.

Тренироваться вместе мы начали в 2021-м. Так что уже 4 года мы хорошие друзья».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Микельсена
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