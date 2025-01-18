Тьен о том, что он самый молодой участник 1/8 Australian Open после Надаля в 2005-м: «Вряд ли я могу теперь сравнивать себя с ним. Но это прикольно»
19-летний Лернер Тьен доволен выходов в 1/8 финала Australian Open.
– Ты во второй неделе «Большого шлема». Здорово?
– (Трибуны радостно гудят). Это классно. Конечно. Я превзошел свои ожидания.
Конечно, перед каждым матчем веришь в победу. Но выйти во вторую неделю – потрясающе.
– Последним 19-летним, вышедшим во вторую неделю в Мельбурне, был парень по имени Рафаэль Надаль (на самом деле на Australian Open-2005 Надалю было 18, а в 19 на Australian Open-2006 он не играл – Спортс’’). Неплохая компания.
– Да (смеется). Вряд ли я могу теперь сравнивать себя с ним. Но это прикольно.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: интервью на корте
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