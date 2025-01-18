19-летний Тьен – самый молодой участник 1/8 финала Australian Open после 18-летнего Надаля в 2005-м

19-летний Лернер Тьен вышел в 1/8 финала Australian Open.

В третьем круге он обыграл Корентена Муте – 7:6(10), 6:3, 6:3.

Тьен прошел в Мельбурне квалификацию, таким образом, он выиграл шестой матч подряд. Он проводит четвертый турнир «Большого шлема» в карьере. Он также трижды играл на US Open по wild card.

Тьен – самый молодой участник 1/8 финала Australian Open с 2005 года. Тогда во вторую неделю вышел 18-летний Рафаэль Надаль .

Тьен – 12-й квалифаер, доходивший до 1/8 финала Australian Open с 1988 года, когда в турнире стало участвовать 128 человек. 11-м был Аслан Карацев в 2021-м.

Он седьмой мужчина, вышедший во вторую неделю неделю дебютного Australian Open за последние 10 лет.

Тьен, сейчас занимающий 121-е место в рейтинге ATP, по итогам турнира дебютирует в топ-100. В живом рейтинге он занимает 80-ю строчку.

Дальше он поборется с Лоренцо Сонего.