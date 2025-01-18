Потапова о поражении от Павлюченковой на AO: «Поздравляю Настюшу и одновременно восхищаюсь ей. Такого режима «ураган» в 3-м сете я давно не видела»

Анастасия Потапова подвела итоги Australian Open.

Во втором круге она проиграла Анастасии Павлюченковой – 6:7(2), 6:2, 2:6.

«Пускай это не самое мое длительное нахождение на «Шлеме», но я горжусь собой.

Несмотря на нервы, переживания, некоторые проблемы, я смогла сделать все возможное. Отдельно поздравляю Настюшу и одновременно восхищаюсь ей. Такого режима «ураган» в третьем сете я давно не видела 😂. Огромной удачи дальше, Настюш. Буду болеть! 💚

Р. S. Всем, кто поддерживал и переживал, огромное спасибо, двигаемся дальше 😉❤️», – написала Потапова в телеграм-канале.