Потапова о поражении от Павлюченковой на AO: «Поздравляю Настюшу и одновременно восхищаюсь ей. Такого режима «ураган» в 3-м сете я давно не видела»
Анастасия Потапова подвела итоги Australian Open.
Во втором круге она проиграла Анастасии Павлюченковой – 6:7(2), 6:2, 2:6.
«Пускай это не самое мое длительное нахождение на «Шлеме», но я горжусь собой.
Несмотря на нервы, переживания, некоторые проблемы, я смогла сделать все возможное. Отдельно поздравляю Настюшу и одновременно восхищаюсь ей. Такого режима «ураган» в третьем сете я давно не видела 😂. Огромной удачи дальше, Настюш. Буду болеть! 💚
Р. S. Всем, кто поддерживал и переживал, огромное спасибо, двигаемся дальше 😉❤️», – написала Потапова в телеграм-канале.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: телеграм-канал Потаповой
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