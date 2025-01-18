Мирра Андреева сказала, что Корнеева может проявить себя в WTA-туре

Мирра Андреева назвала перспективных теннисисток-подростков.

Об этом ее спросили после выхода в четвертый круг Australian Open.

«Честно, не знаю. Ну, я знаю, что у Алины Корнеевой – девочки, с которой я играла в юниорском финале в 2023-м, – может быть потенциал.

Я уже давно ее знаю и думаю, что она может хорошо играть в WTA. Думаю так. А больше я никого и не знаю».