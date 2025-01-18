Мирра Андреева: «Попадание в топ-10 – это вопрос времени»
Мирра Андреева рассказала, что войдет в топ-10.
Ее попросили прокомментировать видео, в котором многие из коллег по WTA спрогнозировали ей это в сезоне-2025.
«Когда я увидела это видео, то очень удивилась. Но это на меня не давит. Попадание в топ-10 – это вопрос времени.
В этом году мне нужно защищать много очков, так что посмотрим. Интересно посмотреть, как я справлюсь с давлением.
Когда все говорят, что я буду первой из молодых, кто попадет в топ-10, я просто думаю: «Ну ладно, постараюсь».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: пресс-конференция Мирры Андреевой
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