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Гирон перед матчем с Синнером: «У него почти нет недостатков, есть сильные стороны и уверенность в себе»

Маркос Гирон поделился настроем на матч c Янником Синнером на Australian Open .

Они сыграют в субботу за выход в 1/8 финала.

«Он очень сильно подает, у него мощный форхенд и бэкхенд. Он хорошо двигается, у него хорошие руки. Он борется в каждом розыгрыше от начала до конца, отлично действует на приеме.

У него почти нет недостатков, есть сильные стороны и уверенность в себе. Это большой вызов. В прошлом году немногим удалось его обыграть. Он делает невероятные вещи и сохраняет высочайший уровень.

Нужно изучать соперника. Я играл с ним один раз… Условия были другие. Думаю, нужно постараться воспользоваться тем, что у него не так хорошо получается, и играть в свой теннис на самом лучшем уровне.

Мне придется играть агрессивно и рисковать. Но это будет и внутренняя борьба, которую нужно будет вести долго, чтобы у меня появился шанс».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoЯнник Синнер
logoAustralian Open
logoМаркос Гирон
logoATP
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