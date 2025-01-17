Гирон перед матчем с Синнером: «У него почти нет недостатков, есть сильные стороны и уверенность в себе»
Они сыграют в субботу за выход в 1/8 финала.
«Он очень сильно подает, у него мощный форхенд и бэкхенд. Он хорошо двигается, у него хорошие руки. Он борется в каждом розыгрыше от начала до конца, отлично действует на приеме.
У него почти нет недостатков, есть сильные стороны и уверенность в себе. Это большой вызов. В прошлом году немногим удалось его обыграть. Он делает невероятные вещи и сохраняет высочайший уровень.
Нужно изучать соперника. Я играл с ним один раз… Условия были другие. Думаю, нужно постараться воспользоваться тем, что у него не так хорошо получается, и играть в свой теннис на самом лучшем уровне.
Мне придется играть агрессивно и рисковать. Но это будет и внутренняя борьба, которую нужно будет вести долго, чтобы у меня появился шанс».
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