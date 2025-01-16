Синнер впервые с октября проиграл сет, но вышел в третий круг Australian Open
Действующий чемпион Янник Синнер вышел в третий круг Australian Open.
Первая ракетка мира обыграл №173 Тристана Шулкэйта – 4:6, 6:4, 6:1, 6:3. В этом матче прервалась серия Синнера из 29 выигранных сетов подряд.
За выход во вторую неделю Australian Open итальянец сыграет с Маркосом Гироном.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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