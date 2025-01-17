Давидович-Фокина отыгрался с 0:2 по сетам в двух матчах подряд и впервые вышел во вторую неделю Australian Open
Алехандро Давидович-Фокина во втором матче подряд ушел с 0:2 по сетам.
В третьем круге Australian Open он победил Якуба Меньшика – 3:6, 4:6, 7:6(7), 6:4, 6:2. Матч продолжался 3 часа 30 минут.
На тай-брейке третьего сета испанец Давидович-Фокина с двух матчболов.
Давидович-Фокина второй раз в карьере ушел с 0:2 по сетам (до этого проиграл все девять матчей, в которых уступал с таким счетом). Первый был позавчера во втором круге против Феликса Оже-Альяссима. У испанца положительный баланс в пятисетовиках – 9:7.
Давидович-Фокина впервые вышел во вторую неделю Australian Open. На турнирах «Большого шлема» в целом он добрался до 1/8 финала четвертый раз.
За выход в четвертьфинал Давидович-Фокина поборется с Томми Полом.
Опубликовала: Любовь Энина
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