Давидович-Фокина отыгрался с 0:2 по сетам в двух матчах подряд и впервые вышел во вторую неделю Australian Open

Алехандро Давидович-Фокина во втором матче подряд ушел с 0:2 по сетам.

В третьем круге Australian Open он победил Якуба Меньшика – 3:6, 4:6, 7:6(7), 6:4, 6:2. Матч продолжался 3 часа 30 минут.

На тай-брейке третьего сета испанец Давидович-Фокина с двух матчболов.

Давидович-Фокина второй раз в карьере ушел с 0:2 по сетам (до этого проиграл все девять матчей, в которых уступал с таким счетом). Первый был позавчера во втором круге против Феликса Оже-Альяссима. У испанца положительный баланс в пятисетовиках – 9:7.

Давидович-Фокина впервые вышел во вторую неделю Australian Open. На турнирах «Большого шлема» в целом он добрался до 1/8 финала четвертый раз.

За выход в четвертьфинал Давидович-Фокина поборется с Томми Полом.